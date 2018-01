Obras importantes fazem parte das primeiras exposições O projeto original do MAR previa que o museu se dedicaria a apresentar coleções de arte importantes. Duas das mostras inaugurativas indicam esse perfil, O Colecionador - Arte Brasileira e Internacional na Coleção Boghici (do marchand Jean Boghici, que teve seu apartamento incendiado no Rio no ano passado) e Vontade Construtiva na Coleção Fadel, com preciosidades brasileiras - como um belo conjunto de pinturas de Alfredo Volpi - do acervo constituído pelo advogado Sérgio Fadel e por sua mulher, Hecilda.