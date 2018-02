Obras em papel serão expostas em mapotecas No subsolo da Pinacoteca, a pintura Escrava Romana (1894), de Oscar Pereira da Silva (foto), vem sendo trabalhada por restauradores para ser um dos destaques da nova exposição do acervo do museu. "Ela estava com o verniz oxidado e, por isso, amarelada", diz a restauradora-conservadora Teodora Carneiro, responsável pela reserva técnica do museu. Desde agosto, segundo ela, a equipe de conservação e restauro da Pinacoteca, coordenada por Valéria de Mendonça, começou a trabalhar no laboratório do museu as obras que estarão, a partir de abril de 2011, na exposição que marca a primeira etapa de reformulação da apresentação do acervo do museu.