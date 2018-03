Obras do Vaticano são restauradas O projeto de restauração das obras do Vaticano, na Itália, está lento, mas é considerado tão ambicioso a ponto de ser comparado ao restauro que ocorreu, por mais de uma década, nos afrescos da Capela Sistina, uma das construções mais importantes do local. Guy Devreux, que dirige a oficina de mármores do Vaticano, afirmou que a limpeza de uma estátua realizada por Gian Lorenzo Bernini e abrigada na Praça de São Pedro, foi iniciada em 2009 e vai durar ainda mais três anos. Devreux também disse que o novo projeto prevê o restauro de duas fontes da mesma Praça de São Pedro e de um obelisco egípcio. / AP