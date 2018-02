Obras do alemão Sebastian Krüger expõem 'exageros faciais' de celebridades.

Reconhecido pela habilidade de capturar a "essência" daqueles que estão sob o olhar do público, Kruger é apreciado por muitas estrelas de Hollywood que já foram imortalizadas por seus traços destorcidos. Os 60 trabalhos expostos até o dia 22 de dezembro na Gallery 27 cobrem três décadas da carreira do artista e trazem, em sua maioria, caricaturas de músicos famosos, como os integrantes da banda Rolling Stones. Mick Jagger e Keith Richard se tornaram amigos do artista depois que ele fez caricaturas expondo rugas e exagerando os traços faciais dos músicos veteranos. Coube também a Krüger criar ilustrações para várias capas de LPs e CDs da banda de rock inglesa. A mostra, que ainda inclui retratos de Jimi Hendrix e Louis Armstrong, também apresenta ilustrações de atores famosos como Clint Eastwood e Jonny Depp. "Eu procuro abordar os objetos da minha arte com o maior respeito e sinceridade para conseguir ressaltar exageros de seus traços faciais", diz Krüger. "O resultado é a criação de ilustrações explosivas visual e psicologicamente", avalia. Apesar de ser reconhecido como caricaturista, o artista alemão prefere ser incluído no movimento "novo realismo pop". Muitos dos trabalhos de Krüger já foram publicados na revista Playboy, jornais americanos e revistas alemãs, como a Der Spiegel. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.