Obras de Warhol e Matisse em leilão

Uma grande coleção de gravuras do século 20 criadas por artistas como Henri Matisse, Andy Warhol, Roy Lichtenstein e John Baldessari será leiloada em Nova York em novembro. A informação foi divulgada anteontem pela casa de leilões Phillips de Pury & Company. A obra com valor estimado mais alto, entre US$ 30 mil e US$ 50 mil, é Usuyuki, feita por Jasper Johns. A coleção ficará em exposição entre 13 a 21 de novembro, quando ocorrerão as vendas. / EFE