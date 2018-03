Obras de Warhol e Lichtenstein são roubadas de museu na Suécia Ladrões invadiram um museu próximo a Estocolmo durante a noite e roubaram cinco obras dos mestres da pop art norte-americana Andy Warhol e Roy Lichtenstein, informou na sexta-feira a administradora do museu. As obras -- duas litogravuras de Warhol e três de Lichtenstein -- têm valor conjunto estimado em entre 3 e 4 milhões de coroas suecas (entre 500 mil e 670 mil dólares), disse Carina Aberg, do Museu Aberg, administrado por sua família. Ela disse que os ladrões permaneceram menos de dez minutos no museu. "Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Já tinham estado aqui antes e planejado tudo", disse ela à Reuters. Aberg disse que os trabalhos de Warhol roubados são intitulados "Mickey Mouse" e "Superman", de uma série conhecida como "Mitos". As obras de Lichtenstein roubadas são "Crak", "Sweet Dreams, Baby!" e "Dagwood".