Obras de Warhol, Bacon, Barceló, Muñoz e Doig são leiloadas em Londres

LONDRES - Andy Warhol, Francis Bacon, Miguel Barceló, Juan Muñoz, Lucian Freud e Peter Doig serão os principais nomes de um leilão de arte britânica contemporânea programado para esta terça-feira, 28, na Christie's, em Londres.

Serão vendidas duas das obras mais famosas de Warhol, principal nome da Pop Art: Little Electric Chair, de sua série Morte e Desastre, e a serigrafia Mao, inspirada no líder comunista chinês Mao Tsé-tung, avaliadas em US$ 3,5 milhões e mais de US$ 12,8 milhões, respectivamente.

Com preço estimado em entre US$ 2,4 milhões e US$ 3,1 milhões, o quadro Faena de Muleta, da mais importante série de pinturas que o espanhol Barceló realizou sobre o mundo das touradas, é outro destaque do leilão.

Entre as outras obras figuram uma série de trabalhos em papel de Lucian Freud, maior pintor realista vivo da Inglaterra, como Woman Smiling, com um preço estimado de US$ 7,2 milhões. O quadro é o único retrato individual da amante do artista, Suzy Boyt, que se transformaria em sua esposa e mãe de quatro de seus filhos.

De Juan Muñoz, serão leiloadas esculturas avaliadas em entre US$ 4,8 milhões e US$ 8,1 milhões, enquanto Peter Doig, um dos pintores mais cotados do mercado, estará representado pela pintura Red Boat (Imaginary Boys), com preço estimado em entre US$ 2,2 milhões e US$ 2,8 milhões.

Além disso, serão oferecidas obras de Germaine Richier, Illya Kabakov, Chris Offili, Ron Mueck e Lúcio Fontana.