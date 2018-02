Obras de Turner autenticadas Três obras do pintor inglês J. M. W. Turner, consideradas falsas ou não feitas inteiramente pelo mestre impressionista foram autenticadas. Ao contrário dos anos de discussões intelectuais de praxe, o processo de autenticação aconteceu na TV, durante o programa Fake or Fortune, que contratou experts para examinarem as obras Off Margate, Margate Jetty e The Beacon Light com raio x, análise de pigmentações e outros métodos. As paisagens marítimas foram doadas pelas colecionadoras Gwendoline e Margaret Davis a um museu no País de Gales, em 1951. Voltam a ser mostradas, em Cardiff, na próxima terça-feira. / NYT