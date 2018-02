Obras de Picasso, Miró e Tamayo são leiloadas em NY

NOVA YORK - Dezenas de obras dos artistas espanhóis Pablo Picasso e Joan Miró e do mexicano Rufino Tamayo fizeram parte do leilão que a casa Christie's organizou na quinta-feira, 21, em sua sede de Nova York.

Christie's conseguiu arrecadar um total de US$ 1,33 milhão em um leilão que reuniu até 432 serigrafias, gravuras, desenhos e outras obras de arte avaliadas entre US$ 400 e US$ 18 mil.

Trabalhos de Pablo Picasso (1881-1973), como Bacchus et Femme de Profil (1934), um expressivo desenho do deus Baco que foi avaliado entre US$ 8 mil e US$ 12 mil, foi leiloado por US$ 13,7 mil.

Outro desenho assinado por Picasso, intitulado Peintre et Modèle. Ecuyère et 'Bonhomme, duplicou seu preço de saída de US$ 5 mil e foi vendido por US$ 10 mil, enquanto outro esboço dessa mesma série foi vendido por US$ 9.375.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De Joan Miró (1893-1983), La Triple Roue I, from Allegro Vivace, avaliada entre US$ 3 mil e US$ 5 mil, foi comprada por US$ 8,1 mil, assim como La Nuit étroite, avaliado entre US$ 4 mil e US$ 6 mil, ficou por enquanto sem um novo dono.

Por sua vez, The Mexican Masters Suite, de Rufino Tamayo (1899-1991), foi vendido por US$ 13,7 mil, enquanto que uma das obras mais caras do leilão da Christie's foi um trabalho do americano Claes Oldenburg (1929), Profile Air Flow-Test Mold, Front End (1968-72), leiloado por US$ 30 mil.