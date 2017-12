Obras de Monet, Degas e Cézanne são roubadas de museu na Suíça Obras de arte avaliadas em mais de 90 milhões de dólares foram roubadas de um museu em Zurique no domingo, informou a polícia nesta segunda-feira. Telas de Cézanne, Degas, Van Gogh e Monet estão entre as obras retiradas do museu por ladrões armados, informou a polícia em comunicado, sem divulgar o nome do museu em Zurique, maior cidade da Suíça e capital financeira do país. O incidente ocorre dias depois de duas obras de Pablo Picasso terem sido roubadas de um centro cultural do país. (Por Katie Reid)