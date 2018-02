Obras de Matisse e Picasso são roubadas de galeria em Berlim

A Galeria Fasanen, na rua do mesmo nome em Berlim, perdeu um total de 25 litografias, gravuras e desenhos de artistas como Pablo Picasso, George Braque e Henri Matisse no réveillon, segundo informou nesta sexta-feira, 2, a polícia da cidade. Além disso, foram levadas outras oito esculturas. Os ladrões levaram todas as obras, avaliadas em 180 mil euros (cerca de R$ 580 mil), pertencentes a uma exposição que a galeria organizava. Veja também: Confira as fotos de algumas obras roubadas Segundo as primeiras investigações, o furto só foi descoberto na quinta-feira, 1º. Acredita-se que os criminosos tenham entrado por uma porta na parte de trás do prédio. Por conta da quantidade de peças roubadas e também pelo tamanho de uma das esculturas, a polícia acredita na ação de mais duas pessoas. A polícia berlinesa divulgou em sua página na internet as imagens de algumas das peças roubadas, entre elas o Perfil ao fundo negro (1947), de Pablo Picasso, e pede a colaboração da população para descobrir o paradeiro das obras. Atualizada às 16h44