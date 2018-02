Obras de Léger serão leiloadas

Cinco trabalhos do artista francês Fernand Léger (1881-1955) são as principais obras do próximo leilão de arte impressionista e moderna do da casa Christie"s, de Nova York. No evento, marcado para o dia 3 de novembro, destaque para o quadro La Tasse de Thé, de 1921, com preço estimado entre US$ 8 milhões e US$ 12 milhões. As obras pertencem à coleção privada de Max Palevsky, e é composta por antiguidades e peças de alguns dos artistas mais importantes do século 20.