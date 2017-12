Obras de Fra Angelico são encontradas em Londres Duas pinturas do mestre renascentista italiano Fra Angelico (1395-1455), avaliadas em mais de US$ 1,5 milhão, apareceram no quarto de hóspedes da casa da aposentada britânica Jean Preston, morta em julho aos 77 anos. As duas obras, pintadas por volta de 1430, representam dois santos e fizeram parte dos oito painéis de retábulo da Igreja de São Marco em Florença, na Itália, destruído durante as campanhas napoleônicas. Jean havia comprado os quadros quando trabalhava no museu de Huntington da Califórnia, nos EUA, como restauradora de manuscritos históricos. Os dois painéis serão vendidos em março pela casa britânica de leilões Dukes.