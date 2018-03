OBRAS DE BANKSY SERÃO LEILOADAS Algumas das obras mais icônicas do artista britânico Banksy, conhecido por suas polêmicas criações em espaços públicos, serão leiloadas na quinta-feira na casa de leilões Bonhams, de Londres. Um total de 17 trabalhos, entre eles, grafites, serão colocados à venda com preços entre US$ 4.760 e US$ 127 mil. A obra Love Is in the Air, protagonizada por um manifestante em posição de lançar um ramo de flores como se fosse um coquetel molotov, está entre as mais valiosas, estimada em alcançar cerca de US$ 95 mil. O leilão de arte pública também vai incluir obras do francês Blek le Rat, do britânico D-Face e do norte-americano Shepard Fairey. / EFE