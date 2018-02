Obras de artistas latino-americanos irão a leilão em NY

"Homem indo para o Trabalho", feito por Botero, em 1969, é o principal item do lote no conjunto da Christie's para a venda de quarta-feira, com uma estimativa pré-venda no valor de 1,8 milhão de dólares. "Morfologia Psicológica", de Matta, pode alcançar até 3,5 milhões de dólares num leilão de dois dias da Sotheby's, na quarta e quinta-feira.

Os leilões latino-americanos acontecerão depois das vendas de arte contemporânea e do pós-guerra no começo do mês, nas quais uma pintura abstrata de Barnet Newman chamada "Black Fire I" foi vendida por 84,2 milhões de dólares, um novo recorde em leilão para o artista, e "Six Self-Portraits", de Andy Warhol, foi vendida por 30,1 milhões de dólares.

Estarão à venda também trabalhos do Joaquín Torres-García, com destaque para "Composition TSF", de 1931, que a Christie's estima que possa ser vendido por um valor entre 1 milhão e 1,5 milhão de dólares.

Seu "Grafismo Infinito", de 1937, está avaliado em 800.000 dólares pela Sotheby's.