Obras de Anselmo Duarte em mostra O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove, entre terça e quinta-feira, uma mostra em homenagem aos 50 anos da Palma de Ouro concedida pelo Festival de Cinema de Cannes ao filme brasileiro O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. A obra, de 1962, será primeiramente exibida na terça-feira, às 16 h, no auditório do museu. A programação ainda inclui as projeções dos filmes Vereda da Salvação (1962) e Absolutamente Certo (1957), também dirigidos por Anselmo Duarte. O MIS fica na Avenida Europa, 158, tel. 2117-4777. Ingressos a R$ 4.