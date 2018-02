Obras antiditadura ganham exposição Os trabalhos do artista gráfico paranaense Elifas Andreato ficam expostos até hoje no Memorial da Resistência, na Estação Pinacoteca. São cerca de 100 obras - entre clássicas capas de discos e semanários, cartazes de peças teatrais e fotos de cenários - que serviram como forma de enfrentamento ao regime militar. Andreato já foi operário e editor de revistas culturais, mas passou a atuar em veículos alternativos durante a ditadura. Nesse período, fez as capas de veículos de mídia alternativa como Argumento e Opinião, que são o destaque da exposição. A Estação Pinacoteca fica no Largo General Osório, 66. A entrada de As Cores da Resistência é franca.