Obrador deve se preparar para eleição, diz Saramago O Nobel de Literatura, o português José Saramago, aconselhou o candidato derrotado à Presidência mexicana Andrés Manuel López Obrador a organizar a esquerda para ganhar as próximas eleições. "Se (Obrador) não tem tarefa, eu dou uma: organizar a esquerda, em seis anos, para ganhar as eleições de 2012", disse Saramago no ciclo de palestras Política e Literatura: um território partilhado, realizado em Guadalajara. Saramago se definiu como um "homem de dúvidas", que não gosta de se ver como referência política. Para ele, "a falta de verdade é uma característica universal" neste momento. O escritor diz ainda que prefere ser "uma boa pessoa" e adotar "ética de responsabilidade". No mesmo evento, a mexicana Elena Poniatowska, que apoiou nos últimos meses as mobilizações de López Obrador, defendeu a campanha de resistência da esquerda, denunciando uma suposta fraude eleitoral. "Sou ingênua, mas não a ponto de acreditar que o candidato de esquerda iria solucionar nossos problemas. Mesmo assim, soube desde o primeiro momento que a possibilidade de um México melhor para os 50 milhões de pobres estava nas mãos de López Obrador", concluiu Poniatowska.