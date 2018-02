Obra resgata episódio que levou o País à 2ª Guerra Um só submarino alemão, o poderoso U-507, afundou cinco navios do Brasil, todos mercantes, entre os dias 16 e 19 de agosto de 1942. No ataque, morreram 607 homens, mulheres e crianças. As embarcações - não armadas e claramente identificadas - transportavam civis e cargas diversas. O comandante do U-507, Harro Schacht, só precisou de 40 horas para torpedear o Baependy, o Araraquara, o Annibal Benevolo, o Itagiba, o Arara e o Jacyra. Houve outros efeitos.