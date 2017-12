Obra rara de El Greco vai a leilão em Nova York El Soplón, uma pintura rara do mestre El Greco criada por volta de 1570 e avaliada entre US$ 5 e 7 milhões, tem gerado muita expectativa para um leilão organizado pela Christie´s de Nova York para quinta-feira. "Poucas obras de El Greco vão a leilão e, neste caso, se trata de uma pintura icônica, pois seu gênero não é religioso e nem é um retrato, nos quais ele se tornou mais conhecido", afirmou Richard James Rabel, especialista em pintura clássica da casa de leilões. A venda do quadro faz parte de um remate de pinturas clássicas que inclui 122 obras espanholas, italianas, inglesas e holandesas avaliadas em US$ 50 milhões.