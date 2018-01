Obra-prima de Picasso é exposta antes de leilão Um dos últimos retratos pintados por Pablo Picasso, Dora Maar com Gato, será exibido na casa de leilões Sotheby´s, em Londres, antes de ser leiloado em Nova York. A exposição contará com outros trabalhos de Picasso, além de obras de Degas, Monet e Chagall. O quadro Dora Maar com Gato, que retrata uma das muitas amantes do pintor espanhol, vai a leilão no dia 3 de maio e a expectativa é de que seja vendido por cerca de US$ 50 milhões (R$ 107 milhões). Se atingir esse preço, a obra, de 1941, será uma das dez pinturas mais caras do mundo. Outros quatro quadros de Picasso estão entre os dez mais caros, incluindo Menino Com Cachimbo, que atingiu US$ 104 milhões (R$ 224 milhões), o maior preço já pago por uma pintura. O quadro, de 1905, foi vendido em 2004 para um comprador anônimo na Sotheby´s de Nova York. Dora Maar Diz a lenda que Dora Maar, também artista, teria ajudado Picasso na execução de sua maior obra, Guernica, que retrata os horrores da guerra civil espanhola. A relação entre o casal durou dez anos, entre as décadas de 30 e 40. Acredita-se que a influência de Dora em Picasso tenha resultado em alguns dos retratos mais ousados da carreira do pintor.