Obra perdida de Cézanne será exposta em Florença Um quadro do pintor impressionista francês Paul Cézanne, que estava perdido havia 60 anos, poderá ser visto novamente em uma exposição intitulada Cézanne em Florença, que será inaugurada no dia 2 de março em Florença. A tela, Cena na Casa de Simon, foi pintada entre 1860 e 1870 e consiste em uma livre adaptação da obra do artista italiano Paolo Veronese. ?O quadro pertence ao período da juventude do pintor, quando freqüentava o Museu do Louvre para copiar obras antigas, em particular quadros italianos e da escola veneziana?, explicou a pesquisadora e responsável pela recuperação da tela, Francesca Bardazzi.