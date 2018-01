Obra inédita de Dalí será exposta na Espanha Ainda inédito do grande público, o quadro Pescadores ao Sol, de Salvador Dalí, ficará exposto por seis meses no museu dedicado ao pintor em sua cidade natal, Figueras, na Espanha. A pintura, propriedade de um colecionador há anos, só foi catalogada pela fundação responsável pela obra do artista quando o proprietário pediu a restauração. Os pequenos desenhos em preto e vermelho no óleo sobre tela de 1928 representam pescadores em uma praia de Cadaqués, local próximo a Figueras. Da fase de transição ao surrealismo, o trabalho mostra as primeiras influências de Joan Miró e outros vanguardistas sobre os quadros de Dalí.