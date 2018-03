Obra inacabada de J.R.R. Tolkien será publicada em 2007 Uma obra inacabada do escritor John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) será publicada no ano que vem após ter sido concluída por seu filho, segundo anunciou nesta terça-feira a editora britânica HarperCollins. A partir dos textos deixados por seu pai, Christopher Tolkien, de 81 anos, levou 30 anos para concluir "The Children of Hurin", uma obra que o autor de "O Senhor dos Anéis" começou a escrever em 1918 e que deixou incompleta. Alguns trechos da história já foram divulgados, mas esta será a primeira vez que será lançada na íntegra. Entre os personagens que integram a narração estão os elfos e os anões de Terra Média, que aparecem em outras obras de J.R.R. Tolkien. Christopher Tolkien afirmou que levou muito tempo para poder apresentar "a versão longa da lenda de ´The Children of Hurin´ como um trabalho independente". Para a diretora-executiva da HarperCollins, Victoria Barnsley, o livro é "uma história épica com aventuras, tragédia, companheirismo e heroísmo". Além disso, "é uma das melhores mostras da habilidade de J.R.R. Tolkien como um contador de contos", acrescentou. Barnsley ressaltou que a obra contém uma narrativa tão dramática e poderosa como a de "O Senhor dos Anéis". Segundo a diretora-executiva da editora, o livro "será uma revelação para os milhões de fãs (de Tolkien) no mundo todo". Chistopher Tolkien dedicou sua vida ao estudo e à publicação da obra de seu pai. Ele é o responsável da edição e publicação de "O Silmarillion", uma recopilação póstuma de obras de Tolkien. O filme "O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei", lançado em 2003 sob a direção de Peter Jackson, foi um sucesso de bilheteria no mundo todo e ganhou 11 prêmios no Oscar. O longa tem no elenco Viggo Mortensen, Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Hugo Weaving e Cate Blanchet.