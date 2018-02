Obra imersa em mitos

O artista Thiago Rocha Pitta só acredita nos mitos - "o resto é conversa", diz. Se a arte contemporânea, como ainda afirma, "é muito urbana", ele prefere ficar no campo das narrativas primitivas, poéticas - até "geológicas", poder-se-ia dizer. Criador que se considera "fora de moda" em relação aos de sua geração, Thiago Rocha Pitta apresenta em sua individual na Galeria Millan, Saudades da Pangeia, um universo conciso de apenas três criações nas quais usa como elementos simbólicos a pedra, o mel, o sal.

Apesar de ter uma produção diversificada em gêneros ao criar, desde 2001, vídeos, fotografias, peças escultóricas, pinturas, desenhos e instalações, ele não se amarra aos meios que utiliza. Ainda, é curioso ver o artista, ao longo de uma década de trajetória, dedicar-se ao que podemos identificar como que um corpo único de questões - a passagem lenta de estados da natureza, a referência ao que poderia ser impossível (tais os mitos).

"Acho meu trabalho meio monótono, sem muito solavanco", afirma. Não à toa, ele coloca já no título da exposição a referência a Pangeia, a história de que os continentes formavam no planeta um corpo único até o momento que esse bloco se fragmentou - e o movimento das placas tectônicas fez nascer o mundo. A unidade e um caráter primitivo de tratar "coisas básicas", "matrizes", diz Thiago, vêm formando, assim, o escopo de sua produção.

Encontro. Na mostra anterior do artista na Galeria Millan, Calmaria, em 2008, a ideia de Pangeia estava presente em Prototide, vídeo enigmático que coloca em ação o fogo e a água, elementos contrários. Agora, na atual exposição, é também um vídeo que Thiago apresenta na sala principal da Millan, Danäe nos Jardins de Górgona, numa grande projeção. Na obra, de 15 minutos, há apenas o registro do movimento natural de feixes de mel deslizando por pedras. A imagem criada é ao mesmo tempo simbólica, escultórica e até erótica.

"Promovo o encontro de coisas separadas", explica, o que inclui, nesse pensamento, a realização, em obras, do diálogo de materiais inusitados. As pedras que aparecem no vídeo são da costa da África (visitada em 2007, daí também a saudade presente no título da exposição) e do Brasil. "A pedra é o duplo primordial da Terra; atravessamos o oceano para chegar ao mesmo continente", ressalta Thiago Rocha Pitta. "Fiquei muito impressionado com o quê mítico dessa narrativa geológica", continua ele. O mel que desliza nas pedras, em pleno sol, chega também, nessa história, a remeter a uma fina corrente de lava - e no, fim, se encontra com a água, esvaindo-se.

"O mel faz com que a pedra pareça fluida", diz o artista, agora fazendo a relação do vídeo com outra obra da mostra, as esculturas de Monumento à Deriva Continental. No sentido inverso, ele completa, é como se os panos (um deles com 7 metros), embebidos em cimento, se tornassem velas petrificadas de barcos, "fósseis" leves com suas pontas no ar. "A vela parece, ainda, o mel petrificado", faz o artista uma outra relação entre as peças da exposição. Exibidas anteriormente apenas na Suíça, as esculturas são um grande destaque de Saudades da Pangeia, unindo o brusco e o poético.

Já no mezanino, Thiago exibe a instalação Bruma Rochosa, um complexo com salmoura e placas de vidro com desenhos de montanhas feitos com sal. Com o tempo, a obra vai se transformando pelos princípios básicos e químicos naturais.

Galeria Millan. Rua Fradique Coutinho, 1.360, telefone 3031-6007. 10 h/19 h (sáb., 11 h/17 h; fecha dom.). Até 21/8.