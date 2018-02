OBRA DOS BEATLES SERÁ LEILOADA Um quadro pintado colaborativamente pelos quatro Beatles, em 1966, será leiloado no dia 14, pela casa de leilões Philip Weiss, em Oceanside, Nova York. A casa prevê que a pintura, agora chamada de Images of a Woman ("Imagens de uma Mulher"), alcançará entre US$ 80 mil e US$ 120 mil. O grupo produziu a obra durante uma visita a Tóquio, em 1966, quando foi a primeira banda ocidental a tocar na então recém-construída arena de judô, Budokan. A pintura foi feita para vencer o tédio, pois os músicos foram quase que trancados no hotel por anfitriões cautelosos, que temiam agressões dos que consideravam o show um sacrilégio. / NYT