Obra de Wim Vandekeybus inicia Bienal de Dança em Santos É uma volta ao passado. Mas sem nenhum traço de nostalgia. O Que o Corpo Não Lembra (What the Body Does Not Remember), espetáculo que abre a edição 2013 da Bienal Sesc de Dança de Santos, marcou a estreia de um dos mais importantes coreógrafos do século 20. Em 1987, Wim Vandekeybus apresentava ao mundo sua companhia, Última Vez, e um trabalho que viria a impactar gerações. “Não é algo datado. É uma peça que continua contemporânea”, considera Vandekeybus, que falou ao Estado, de Bruxelas.