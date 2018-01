Obra de Warhol comprada por US$ 250 pode valer US$ 15 mi Um colecionador americano que comprou em 1962, por US$ 250, um retrato de Marilyn Monroe feito por Andy Warhol, vai colocar o quadro a venda em maio e pode obter mais de US$ 15 milhões, informou nesta segunda-feira, 19, a casa de leilões Christie´s. Lemon Marilyn foi um dos 13 retratos que o artista obcecado por celebridades fez da diva depois que ela supostamente se suicidou, em agosto de 1962. Orange Marilyn, outra pintura da série, foi vendida por 16,3 milhões em 2006. A Christie´s não revelou a identidade do colecionador, que comprou o quadro na Eleanor Ward´s Stable Gallery em Nova York, onde Warhol fez sua primeira exibição individual, que incluía oito quadros da série. O trabalho estará a disposição pública na Christie´s em Londres de segunda a quarta-feira, e será vendido em leilão no dia 16 de maio, em Nova York.