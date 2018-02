Obra de Smithson em livro e debate

Hoje, às 19h30, o MIS - Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158, tel. 2117-4777) recebe o lançamento de Paisagens Críticas. No livro, o filósofo Nelson Brisac Peixoto usa a obra de Robert Smithson, considerado um dos mais importantes artistas contemporâneos, como ponto de partida para discutir sobre questões fundamentais da filosofia e da ciência, a partir do estudo dos fenômenos geofísicos dinâmicos. O evento terá um debate sobre o trabalho de Smithson com a artista Sylvia Furegatti, o cientista Jorge Albuquerque e o doutor em história da filosofia Rogério da Costa. Haverá também a exibição do filme Spiral Jetty, que marcou a carreira do artista.