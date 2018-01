OBRA DE SAMICO É TEMA DE DEBATE A obra do xilogravador pernambucano Gilvan Samico será debatida hoje, das 20 às 22 horas, no Centro Universitário Maria Antonia. O evento é aberto ao público e terá como debatedores os artistas e professores Cláudio Mubarac e Alberto Martins e a historiadora da arte Priscila Sacchettin. Um dos mais renomados criadores da gravura no Brasil, Samico tem sua obra apresentada em mostra que fica em cartaz até dia 10 no Centro Maria Antonia. A exposição tem curadoria de Cláudio Mubarac e de Priscila Sacchettin. A instituição fica na Rua Maria Antonia, 294. Senhas devem ser retiradas antes. Mais informações pelo tel. 3123-5200.