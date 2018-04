Obra de Rembrandt é destaque de feira Um retrato pintado por Rembrandt (1606-1669) será posto à venda por US$ 47 milhões na feira de arte Tefaf Maastricht, na Holanda, que ocorrerá entre 18 e 27 de março. Retrato de Um Homem com as Mãos nos Quadris foi leiloado mais recentemente em 2009, quando foi arrematado por US$ 33 milhões pela Christie"s de Londres - recorde de preço para uma obra do artista holandês. A pintura, datada de 1658, será exposta agora na feira pelo marchand de Nova York Otto Naumann. / REUTERS