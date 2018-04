Obra de Picasso em leilão de Londres Um famoso retrato que o pintor espanhol Pablo Picasso (1881- 1973) fez de sua amante e musa Marie-Thérèse, em 1932, será a principal atração de um leilão de arte moderna e impressionista marcado para o dia 8 de fevereiro, na casa Sotheby"s, em Londres. Os organizadores esperam arrecadar entre US$ 18,6 e 27,8 milhões com o quadro batizado de A Leitura. O evento também venderá obras de Monet, Renoir e Manet, além de esculturas de Giacometti e Marini. O leilão ainda terá mais seis quadros de Picasso, entre eles Retrato de Olga, de 1923. No total, a Sotheby"s anunciou que espera arrecadar US$ 635 milhões com o evento. / AFP