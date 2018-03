Obra de Picasso é posta à venda Uma das pinturas mais conhecidas de Pablo Picasso, A Menina com a Pomba será posta à venda por 50 milhões de libras, cerca de 59,5 milhões de euros. Segundo o jornal britânico The Sunday Times, a casa Christie's estará a cargo da venda e recebeu a incumbência de buscar um comprador sem que a pintura vá a leilão. Circula a notícia de que já haveria um comprador interessado na peça, que pertence a uma aristocrática família britânica. Não se sabe o motivo da venda. A Menina com a Pomba foi exposta na National Gallery no ano passado e atualmente pode ser vista na mostra sobre Picasso em cartaz na Tate Britain, de Londres. / EFE