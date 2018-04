Obra de Paulo Cezar Saraceni poderá ser restaurada Boa notícia para os tietes de Paulo Cezar Saraceni. O grande homenageado da 14ª Mostra de Tiradentes e sua fiel escudeira - a atriz e produtora Ana Maria Nascimento e Silva, que também é sua mulher - anunciaram um projeto para restaurar a obra do autor. A ideia é dar nova vida a filmes considerados clássicos do Cinema Novo, como o documentário "Arraial do Cabo" e as ficções "Porto das Caixas", "O Desafio", "A Casa Assassinada", "Ao Sul do Meu Corpo", "Natal da Portela", "Anchieta José do Brasil" e "O Viajante".