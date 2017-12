Obra de Mozart é disponibilizada de graça na internet A festa do 250º aniversário de Mozart, que durou o ano todo, termina em alto estilo com a disponibilização gratuita na Internet, pela primeira vez, de sua obra completa. A Fundação Internacional Mozart, que fica em Salzburgo, na Áustria, colocou em um site na Internet (http://dme.mozarteum.at) as partituras de mais de 600 obras do compositor. O site permite aos visitantes localizar sinfonias, árias ou até linhas específicas de música em cerca de 24 mil páginas de partituras. "Tivemos 45 mil acessos nas primeiras duas horas. Não esperávamos tanto", disse o diretor do programa, Ulrich Leisinger, à Reuters por telefone. Um usuário que digitar "Pamina", da ópera "A Flauta Mágica," encontrará a partitura das cinco árias que ela canta, assim como textos de crítica discutindo os trechos. A versão disponibilizada na internet é uma cópia digitalizada de "Mozart Nova Edição", publicada pela Barenreiter, de Kassel, na Alemanha. Ela é considerada o "padrão ouro" das edições de Mozart, e Leisinger disse que a Barenreiter recebeu 400 mil dólares pelos direitos de publicação digital. O projeto foi financiado pelo Instituto de Humanidades Packard, de Los Altos, na Califórnia. "Esperamos conseguir convencer outras pessoas, além de nós, a publicar seus materiais originais online", disse ele.