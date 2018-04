Obra de Monet é roubada em museu lotado na França

Um grupo de homens armados e encapuzados assaltou neste domingo, 5, um museu em Nice, no sul da França, e levou dois quadros de Pieter Bruegel, um de Claude Monet e outro de Alfred Sisley, informaram fontes policiais. Os ladrões renderam os seguranças do Museu de Belas Artes Jules Chéret e levaram as pinturas. O museu estava com muitos visitantes na hora do roubo, pois era um dia de entrada grátis. As testemunhas não disseram o número exato dos assaltantes que viram. Segundo a polícia, os ladrões sabiam onde estavam as pinturas que eram de seu interesse. O mesmo museu foi roubado em setembro de 1998, quando quadros de Monet e Sisley foram levados, mas apareceram dias depois em um navio em reparos em um porto próximo. Foram detidos, na ocasião, o conservador do museu e dois cúmplices, que acabaram sendo condenados a cinco anos de prisão.