OBRA DE MATISSE É DEVOLVIDA A MUSEU Roubado há 25 anos do Museu de Arte Moderna de Estocolmo, o óleo Le Jardin (O Jardim), do pintor francês Henri Matisse (1869-1954), foi recuperado em Londres por um especialista em obras furtadas. A pintura impressionista está avaliada em US$ 1 milhão. Foi roubada da instituição sueca em 11 de maio de 1987. "As obras roubadas não têm valor real no mercado e terminam reaparecendo sempre. É só questão de tempo", afirmou Christopher Marinello, diretor do Registro de Perdas de Arte, órgão responsável pela recuperação do óleo. Na época do roubo, ele sugeriu ao museu de Estocolmo que não pagasse nenhum resgate pelo quadro. / EFE