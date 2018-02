Obra de Mário Reis é analisada A vida e a obra do cantor Mário Reis (1907 -1981) são tema da palestra sarau da pesquisadora Mônica Soutelo, hoje, às 16 horas, no Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664). Reis foi intérprete do primeiro samba gravado, Pelo Telefone (1917), de Donga, e ficou conhecido como Bacharel do Samba, por ter se formado em Direito antes de virar cantor. A palestra faz parte do ciclo Memória Musical Brasileira - O Ouro da Década de 30, sempre no último sábado do mês, às 16 h. Já foram homenageados Noel Rosa, Lamartine Babo e Braguinha. No próximo mês será a vez de Ary Barroso. O ingresso custa R$ 10.