OBRA DE LINA BO BARDI EM MOSTRA Será inaugurada amanhã, às 20 horas, a exposição Sesc Pompeia: Cidadela da Liberdade, mostra comemorativa dos 30 anos do espaço de cultura, lazer e convivência em São Paulo projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) a partir de recuperação de uma antiga fábrica construída em 1938. Com curadoria de Marcelo Ferraz e André Vainer, que foram assistentes de Lina Bo Bardi na obra, um dos projetos mais importantes da arquiteta ítalo-brasileira, a exposição, no Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93), também marca, amanhã, o lançamento de livro de mesmo título organizado pelos arquitetos. A mostra ficará em cartaz até 30 de junho.