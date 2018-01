Obra de Francis Bacon deve ser leiloada por preço recorde A casa de leilões Christie´s prevê obter um preço recorde pelo quadro Estudo para Retrato II do pintor Francis Bacon, natural de Dublin, em leilão que será realizado em Londres, em fevereiro. A Christie´s exibiu o retrato papal na segunda-feira, descrevendo-o como um dos trabalhos mais importantes de Bacon que já figuraram em um leilão. Uma representante da casa de leilões disse que a expectativa é que o quadro seja vendido por cerca de US$ 23 milhões, valor que ultrapassaria facilmente o recorde atual para trabalhos do artista, US$ 15 milhões, marcado em novembro pela Sotheby´s, em Nova York, com a venda do quadro Versão Número 2 de Figura Deitada com Seringa Hipodérmica. De acordo com a Christie´s, Bacon fez mais de 50 pinturas de papas, começando em 1946, e era obcecado pelo Retrato do Papa Inocêncio X, pintado por Diego Velázquez em 1650. Diferentemente de seus mais dramáticos "papas aos gritos", do início dos anos 1950, a obra de 1956 que será leiloada é uma imagem mais cordial do papa como herói trágico.A casa de leilões Christie´s prevê obter um preço recorde pelo quadro Estudo para Retrato II do pintor Francis Bacon, natural de Dublin, em leilão que será realizado em Londres, em fevereiro. A Christie´s exibiu o retrato papal na segunda-feira, descrevendo-o como um dos trabalhos mais importantes de Bacon que já figuraram em um leilão. Uma representante da casa de leilões disse que a expectativa é que o quadro seja vendido por cerca de US$ 23 milhões, valor que ultrapassaria facilmente o recorde atual para trabalhos do artista, US$ 15 milhões, marcado em novembro pela Sotheby´s, em Nova York, com a venda do quadro Versão Número 2 de Figura Deitada com Seringa Hipodérmica. De acordo com a Christie´s, Bacon fez mais de 50 pinturas de papas, começando em 1946, e era obcecado pelo Retrato do Papa Inocêncio X, pintado por Diego Velázquez em 1650. Diferentemente de seus mais dramáticos "papas aos gritos", do início dos anos 1950, a obra de 1956 que será leiloada é uma imagem mais cordial do papa como herói trágico.