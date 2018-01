Obra de Francis Bacon deve alcançar US$50 mi em leilão Uma obra do pintor Francis Bacon em resposta ao suicídio de seu parceiro George Dyer deve chegar à marca de 50 milhões de dólares quando for vendida no próximo mês, informou a casa de leilões Christie's nesta segunda-feira. O quadro, chamado "Tríptico 1974-77", pode até superar os 52,7 milhões de dólares de "Estudo de Inocente X, 1962", vendido pela Sotheby's, em Nova York, em maio de 2007. O tríptico, obra composta por três partes, será leiloado em Londres em 6 de fevereiro. A pintura mostra duas imagens de uma figura em uma praia sob guarda-sóis escuros, enquanto a terceira parte, a central, exibe uma figura sendo observada por dois rostos ameaçadores". Dyer suicidou-se em 1971, em um quarto de hotel de Paris onde ele e o artista estavam hospedados. (Reportagem de Mike Collett-White)