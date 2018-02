Obra de Francis Bacon bate recorde em leilão de arte

Três Estudos sobre Lucian Freud (1969), tríptico do pintor britânico Francis Bacon (1909-1992), foi leiloado nesta terça-feira em Nova York pelo preço recorde de US$ 142,4 milhões, tornando-se a obra de arte mais cara já vendida no planeta – até então, o recorde pertencia à tela O Grito, de Edvard Munch (1863-1944), leiloado pela Casa Sotheby’s, em Nova York, em maio de 2012, por US$ 119,9 milhões.

O trabalho de Bacon foi arrematado em um leilão da Christie's por exatamente US$ 142.405.000, após seis minutos de intensa disputa, com lances ao vivo e por telefone. “Trata-se de um momento histórico”, afirmou o leiloeiro Jussi Pylkkanen quando os lances atingiram US$ 126 milhões, após o preço inicial de US$ 80 milhões.

Pintado quase 25 anos após Bacon e Freud se conhecerem, Três Estudos sobre Lucian Freud superou amplamente o recorde precedente para uma obra do artista, de US$ 86 milhões, em 2008.

Veja lista com as dez obras mais caras da atualidade

1 - Três Estudos sobre Lucian Freud, tríptico de Francis Bacon: 142,4 milhões de dólares (Christie's Nova York, novembro de 2013)

2 - O Grito, de Edvard Munch: 119,9 milhões de dólares (Sotheby's Nova York, 2012).

3 - Nu, Olhos Verdes e Busto, de Pablo Picasso: 106,4 milhões de dólares (Christie's Nova York, 2010).

4 - Homem Caminhando 1, escultura de Alberto Giacometti: 104,3 milhões de dólares (Sotheby's Londres, 2010).

5 - Garçon à la pipe, de Picasso: 104,2 milhões de dólares (Sotheby's Nova York, 2004).

6 - Dora Maar com Gato, de Picasso: 95,2 milhões de dólares (Sotheby's Nova York, 2006).

7 - Retrato de Adele Bloch-Bauer II, de Klimt: 87,9 milhões de dólares (Christie's Nova York, 2006).

8 - Laranja, Vermelho, Amarelo, de Mark Rothko: 86,9 milhões de dólares (Christie's Nova York, 2012).

9 - Tríptico, de Francis Bacon: 86,2 milhões de dólares (Sotheby's Nova York, 2008).

10 - Retrato do Dr. Gachet, de Van Gogh: 82,5 milhões de dólares (Christie's Nova York, 1990).