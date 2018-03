Obra de Derrida sai primeiro aqui

Pensar em Não Ver é o título provisório de uma reunião de ensaios de Jacques Derrida (1930-2004) que está sendo editada ao mesmo tempo na França e no Brasil - com a diferença de que a edição brasileira, da Universidade Federal de Santa Catarina (EdUFSC), vai ficar pronta antes, garante o editor Sérgio Medeiros. Organizado por Ginette Michaud, Joana Masó e Javier Bassas, o livro terá textos sobre arte escritos pelo pensador francês de origem argelina e publicados em periódicos variados de seu país. Medeiros, que ouviu Derrida em seminários realizados em Paris nos anos 90, queria publicar algo dele, ou sobre ele, e pediu uma dica ao professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro João Camillo Pena, que conhecia o projeto de Penser à Ne Pas Voir e abriu as portas. "Esses ensaios oferecem um grande painel da posição de Derrida com relação às artes, abordam as articulações da filosofia com a estética e mostram o porquê do filósofo se voltar à arte", diz o editor, que planeja o livro para o fim do primeiro semestre. A tradução está um pouco atrasada, e a revisão técnica será feita por Pena. O livro deve ter cerca de 250 páginas, 19 ensaios e imagens. Um dos fatores que ajudaram na publicação da obra pela editora universitária foi a cessão dos direitos por parte de Marguerite Derrida, a viúva do intelectual.