Obra de Churchill é vendida por preço recorde de US$ 1,2 mi Uma pintura do líder britânico Winston Churchill foi vendida por US$ 1,2 milhão de dólares em um leilão nesta segunda-feira, em Londres, registrando um novo recorde para o artista e alcançando três vezes o preço estimado. O quadro Vista de Tinherir foi pintado em 1951 em Marrakesh, Marrocos, e dado dois anos depois ao general norte-americano George Marshall. De acordo com a casa de leilões Sotheby´s, o trabalho permaneceu com a família Marshall até então e sua existência era desconhecida pelos especialistas até recentemente. O preço estimado era de 150 mil a 250 mil libras. A Sotheby´s afirmou que o recorde anterior de uma pintura de Churchill foi de 344 mil libras por On the Rance, Near St. Malo, registrado em 2005. A identidade do comprador, que arrematou a pintura por telefone, não foi revelada.