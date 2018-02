Obra de Chagall vendida por US$ 4,18 milhões é recorde na Ásia

Uma obra do mestre modernista Marc Chagall se tornou a pintura contemporânea mais cara a ser vendida na Ásia, ao ser leiloado por 4,18 milhões de dólares em Hong Kong.

A casa de leilões Seoul Auction vendeu "Bestiaire et Musique", uma pintura a óleo de 1969 típica do estilo caprichoso de Chagall, para um comprador asiático não-identificado.

Segundo os organizadores, a obra estabeleceu um novo recorde em uma região que está exercendo maior influência no mercado de arte mundial.

Mas o preço, apesar de ser alto para a Ásia, ainda foi relativamente modesto comparado aos milhões de dólares oferecidos para obras-primas impressionistas e ocidentais do século 20 em Londres e Nova York.

A obra de Chagall, retratando uma noiva com um violinista flutuando no céu à noite em meio a apresentadores e animais de circo, foi a principal atração da venda de segunda-feira no Seoul Auction.

Apesar de o mercado de arte impressionista e moderna ser dominado há muito tempo por colecionadores do Ocidente, o interesse da Ásia vem aumentado devido à crescente afluência e poder econômico da região, enquanto as economias ocidentais ainda lutam para se recuperar da crise financeira de 2008.