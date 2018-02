Obra de Carlo Collodi tem versão integral de capa dura Como de costume nas suas adaptações de contos de fadas, os estúdios Disney também deram uma suavizada na transposição da obra literária do italiano Carlo Collodi para a animação "Pinóquio", de 1940. Pois quem quiser conhecer sem filtro as peripécias do menino de madeira, a editora Cosac Naify lançou no ano passado uma edição do texto integral do livro, que foi publicado inicialmente de forma seriada pelo periódico italiano "Il Giornale per i Bambini", em 1881. A tradução ficou a cargo de Ivo Barroso, que já verteu ao português trabalhos de autores como T. S. Elliot, William Shakespeare e Italo Calvino.