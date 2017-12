Obra de Botero é vendida por US$ 1,6 milhão Um colecionador americano arrematou por US$ 1,696 milhão o óleo sobre tela Jogadoras de Cartas II, do colombiano Fernando Botero, pintado em 1989 e leiloado anteontem à noite na Sotheby?s de Nova York. O lance ficou na média estimada pela casa, que era de US$ 1,5 milhão a US$ 1,8 milhão. Além de Jogadoras, três outras obras de Botero ficaram entre as dez que alcançaram os maiores preços do leilão de arte latino-americana. O quadro Natureza-Morta com Limões, tela produzida em 1939 pelo brasileiro Cândido Portinari (1903-1962), que tinha estimativa entre US$ 90 mil e US$ 120 mil, não conseguiu lance suficiente para mudar de proprietário.