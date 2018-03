Obra de Basquiat pode bater recorde em leilão Nova York

A obra de 1981, sem título, está há duas décadas numa coleção particular e costuma ser mostrada em grandes retrospectivas de Basquiat. Ela mostra um pescador exibindo peixes pendurados pelo anzol.

A Christie's estima que a obra seja arrematada por cerca de 20 milhões de dólares, o que, junto com as comissões, elevará o preço acima do recorde anterior de Basquiat, de 20,1 milhões de dólares, alcançado num leilão em junho em Londres.

"Grandes obras de Basquiat se tornaram quase impossíveis de achar nos últimos anos", disse em nota Loic Gouzer, especialista em arte contemporânea da Christie's. "O mercado está há muito tempo esperando por uma obra desse calibre e frescor. Basquiat é cada vez mais reconhecido como um grande mestre da arte do pós-Guerra, junto com De Kooning, Warhol e Pollock."

Basquiat, artista de origem haitiana que fez carreira nos EUA, morreu em 1988, aos 27 anos.

(Reportagem de Chris Michaud)