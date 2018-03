Obra de arte mostra escritor beat matando Amy Winehouse

Um artista plástico está expondo em Nova York uma estátua em tamanho real da cantora de rock britânica Amy Winehouse caída no chão em uma poça de sangue, com um tiro na cabeça. Ao fundo, há uma estátua também em tamanho real do escritor americano William S. Borroughs com uma espingarda na mão. A instalação é do artista plástico italiano Marco Perego e chama-se O único rock star bom é o rock star morto. Ela está a venda por cerca de US$ 100 mil e começou a ser exposta na semana passada na Half Gallery, de Nova York. Perego explica que a obra é uma brincadeira com um incidente envolvendo Borroughs. Em 1951, o escritor da Beat Generation, que é célebre por seu envolvimento com drogas, matou supostamente por acidente a sua esposa, Joan Vollmer, com um tiro de espingarda na cabeça. Em uma festa no México, Borroughs estaria tentando imitar a famosa cena da lenda medieval de Guilherme Tell, em que o arqueiro acerta com uma flecha uma maçã na cabeça de uma pessoa. Na obra do artista plástico italiano, há também uma máscara de Minnie Mouse ao lado do corpo caído de Amy, que, segundo ele, é uma referência a um vídeo do YouTube em que a cantora aparece brincando com um rato ao lado do músico e amigo Pete Doherty. Perego afirma que a obra é uma "espécie de homenagem" a estrelas do rock como Amy Winehouse, que, para o artista, servem de "animais de sacrifício para sociedade". Amy, assim como Borroughs, é conhecida pelo uso de drogas e álcool. Um porta-voz da cantora disse que a obra exposta em Nova York é "engraçada". "É um tributo engraçado. A artista parece estar presa dentro de uma personagem de tablóide que não é a Amy verdadeira. As pessoas em geral usam a imagem dela para vender seus trabalhos", disse o porta-voz ao jornal britânico The Times. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.