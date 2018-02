Obra de arte britânica permite 'espiar' banho de modelos ao vivo

Uma exposição na galeria National Gallery, em Londres, a instalação Diana, é um prato cheio para curiosos e voyeurs.

Através de pequenos buracos na parede, os espectadores podem assistir a três mulheres tomando banho.

A obra, criada pelo artista britânico Mark Wallinger, está na exposição Metamorphosis: Titian 2012 (em tradução livre para o português: Metamorfoses: Ticiano 2012), que é parte da Olimpíada Cultural de Londres 2012, série de eventos que acontecem no país na época dos Jogos.

Para este trabalho, o artista encontrou, pelo Twitter, as três modelos que tomam banho ao vivo na instalação.

Todas elas se chamam Diana e são "espiadas" pelo público enquanto se banham em um banheiro falso criado especialmente para a obra.

O artista disse aos jornais britânicos que Diana partiu de seu desejo de encontrar um modo de representar o banho da deusa de uma maneira moderna.

Segundo ele, havia algumas regras sobre o que as modelos podiam e não podiam fazer, mas que elas tinham que se comportar "minimamente como deusas".

Ticiano

A mostra tem trabalhos de artistas contemporâneos em resposta às obras do pintor renascentista italiano Ticiano, tema de outra exposição no museu.

Os britânicos Chris Ofili, Conrad Shawcross e Mark Wallinger terão o apoio de músicos, coreógrafos e do Royal Ballet para criarem espetáculos de balé originais inspirados em três pinturas consideradas obras-primas de Ticiano: Diana e Calisto, Diana e Actéon e A morte de Actéon.

As pinturas, por sua vez, foram inspiradas pelos poemas da série Metamorfoses, do grego Ovídio, que contam a história do jovem caçador Actéon.

De acordo com a mitologia grega, Actaeon encontrou com a deusa Diana tomando banho e foi transformado em um veado e atacado por cães, como punição.

Cada artista terá uma sala em que poderá mostrar seus estudos em preparação para a criação do balé e novas obras de arte criadas especialmente para o projeto.

A exposição Metamorfoses: Ticiano 2012 começa nesta quarta-feira e vai até o dia 23 de setembro.